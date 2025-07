Operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza

Grazie a una imponente operazione congiunta, oltre 200 uomini e donne della Polizia e la Guardia di Finanza hanno disarticolato un sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi della criminalità foggiana, derivanti anche dalle rapine ai portavalori, con la connivenza di imprese operanti in Basilicata e Lombardia. Sono nove le persone arrestate, sette in carcere e due ai domiciliari. Il sequestro del compendio aziendale di 10 società del valore di 170 milioni di euro, nonché il sequestro preventivo, nella forma diretta o per equivalente, di beni per un valore di circa 10 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata