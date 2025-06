Foto dall'archivio

Solo pochi giorni fa il caso di Brescia, con la morte di un bimbo di 4 anni e il suidicio del bagnino

Una bambina di 8 anni è morta questo pomeriggio dopo essere annegata all’interno della piscina del Parco acquatico di Rende, in provincia di Cosenza. Sul posto i carabinieri stanno indagando per far luce su quanto accaduto.

Sul cadavere della piccola vittima sarà eseguita l’autopsia. Dai primi accertamenti sembra che la bimba abbia avuto un malore. Si valuta il sequestro dell’area della struttura in cui è avvenuta la tragedia.

Il bimbo morto a Brescia in piscina, e il suicidio del bagnino

Un altro caso recente ha provocato non solo la morte di un bimbo ma anche il suicidio del bagnino che era di guardia in quel momento. Non ce l’ha fatta infatti il bimbo di 4 anni ricoverato nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto venerdì in piscina in un centro acquatico in provincia di Brescia, dove era insieme ai genitori. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il bambino era sfuggito al controllo dei genitori finendo in acqua, senza saper nuotare. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. I soccorsi di Areu118 lo avevano trasferito a Bergamo, ma purtroppo il piccolo è deceduto.

Il bagnino si è suicidato pochi giorni dopo.

A inizio giugno il caso di alcuni bimbi rimasti invece intossicati in una piscina romana.

