Un bimbo di 9 anni è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I

Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo quanto apprende LaPresse, nella piscina privata di via Capanna Murata alla Borghesiana a Roma, nella struttura ‘Imperium eventi’ si è verificata una fuoriuscita di cloro che ha intossicato i cinque ragazzini.

Uno dei bambini rimasti intossicati di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto è intervenuto l’Ares 118. Indaga la polizia.

Una prima informativa di reato, con l’ipotesi di lesioni gravi, è attesa in Procura a Roma sui cinque bambini rimasti intossicati dal cloro, di cui uno ancora ricoverato in gravi condizioni, in una piscina privata in via della Capanna Murata, nel quartiere della Borgesiana a Roma. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 10 di ieri mattina, cinque bambini hanno accusato malori riconducibili a esalazioni da cloro. Il più grave, secondo quanto apprende LaPresse, è un bimbo di 9 anni, nato a Oristano. La polizia ha ascoltato un uomo 27 anni, C.S., responsabile del centro sportivo ‘Imperium Eventi’, dove si sarebbe verificata la fuga di cloro. Per il momento non risultano persone indagate.

Come si riconosce un’intossicazione da cloro?

Un’intossicazione derivante dall’inalazione o dall’ingestione di cloro presente nell’acqua può scatenare difficoltà respiratorie, accumulo di fluidi nei polmoni, bruciore alla bocca, dolore e gonfiore alla gola, mal di stomaco, vomito e sangue nelle feci. Lo riporta il sito dell’Humanitas.

Quali conseguenze può determinare un eccesso di cloro?

L’assunzione eccessiva di cloro attraverso gli alimenti può portare a un aumento della pressione sanguigna e, in chi soffre di scompenso cardiaco, cirrosi o malattie renali, a un accumulo di fluidi. Anche queste informazioni sono riportate sul sito dell’Humanitas.

