Il 37enne era scomparso da lunedì: era in servizio a Castrezzato quando, venerdì scorso, è annegato un piccolo di 4 anni

A Brescia è scomparso da lunedì Matteo Formenti, 37 anni, bagnino nella piscina ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, dove è annegato Michael Consolandi, il piccolo di 4 anni deceduto poi in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche da parte dei carabinieri a cui si sono rivolti i parenti per denunciarne la scomparsa.

Il corpo di un uomo è stato trovato a Cologne, nei pressi di Chiari, nel Bresciano. Non è escluso che possa essere quello di Matteo Formenti. Sul posto i carabinieri a cui i parenti del bagnino hanno presentato la denuncia di scomparsa.

L’appello del sindaco

Tanti gli appelli sui social, a partire da quello del sindaco di Chiari, Gabriele Zotti. “E’ scomparso questo ragazzo di Chiari, se qualcuno lo ha visto, lo segnali subito ai Carabinieri. Resto a disposizione! Si chiama Matteo Formenti, classe 1988”, scrive sul suo account Facebook.

Il messaggio del consigliere comunale

Anche il consigliere comunale Andrea Salvi lancia il suo appello social: “Messaggio per Matteo Formenti : torna indietro. Non colpevolizzarti. Non sei Dio e non hai superpoteri. Sei una persona che ha soltanto preso paura per una colpa che non c’è. Sono un chirurgo e tutti i giorni affronto visite, leggo referti, guardo esami radiologici e uso il bisturi. So che cosa significa affrontare i pericoli, le aspettative, gli stress. Abbiamo età diverse. Io ho 52 anni, tu ne hai 37. L’età è importante in questi casi, perché l’esperienza è fonte di obiettività. La tua famiglia ti sta aspettando. Non farli stare in pena. Qualsiasi cosa sia successa, sarai ascoltato e compreso. Ti aspettiamo a Chiari in Comune (sono Consigliere Comunale) a qualsiasi ora col Sindaco Zotti e tutto il gruppo consiliare e la Giunta, preoccupati per te”.

La tragica vicenda dell’annegamento

Il piccolo Michael Consolandi, 4 anni, è morto domenica nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato dopo essere caduto venerdì in piscina in un centro acquatico in provincia di Brescia, il ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato, dove era insieme ai genitori. La famiglia era giunta lì da Rovato, dove risiede, per una giornata di relax. Il bambino era sfuggito al controllo dei genitori finendo in acqua, senza saper nuotare. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. I soccorsi di Areu118 lo avevano trasferito a Bergamo, ma purtroppo il piccolo è deceduto.

