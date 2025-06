Foto dall'archivio

Ne danno notizia i sindacati Cgil e Fillea Bologna

Intorno alle 12 di oggi, 30 giugno, nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro, provincia di Bologna, è morto il titolare di un’impresa in appalto coinvolta dell’esecuzione dei lavori, “Veneto pavimenti SAS” di Treviso. “Ait El Hajjam Brahim, questo il suo nome, 48 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo a causa presumibilmente di un malore, durante una gettata, esposto al sole“. Ne danno notizia i sindacati Cgil e Fillea Bologna.

“Nell’attesa di conoscere le effettive cause del decesso – si legge in una nota – la Cgil di Bologna e la Fillea Cgil di Bologna richiamano, in questo terribile momento, che è indispensabile promuovere una cultura della sicurezza. L’emergenza climatica ha con ogni evidenza aggravato le condizioni di chi lavora ogni giorno all’esterno e le aziende devono priorità assoluta alla tutela dei lavoratori, mettendo in atto tutte le misure di maggior cautela necessarie a proteggere i lavoratori dai rischi connessi all’esposizione al calore”.

“Nella giornata di oggi ci si attende la delibera della Regione – scrivono i sindacati -, atto importante ma non sufficiente, se le aziende non faranno la loro parte; per questo richiamiamo tutti gli enti preposti al massimo impegno affinché le ordinanze vengano fatte rispettare”. “Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi e amici della vittima, e ci rendiamo fin d’ora disponibili a supportare i lavoratori in caso di necessità, impegnandoci -conclude la nota – fin d’ora alla massima vigilanza per il rispetto integrale delle imminenti norme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata