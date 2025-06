In Italia domani 18 città da bollino rosso

Ha preso il via questa mattina il torneo di Wimbledon 2025, terza prova stagionale del Grande Slam, con una prima giornata che rischia di registrare un caldo record. Poco prima dell’inizio previsto delle prime partite, alle 11:00 ora locale di lunedì, la temperatura era di 28 gradi Celsius. Non aveva ancora raggiunto i 29,3 gradi Celsius, misurati durante il primo giorno delle due settimane del 2001, ma si è molto vicini.

La temperatura media diurna a Londra a giugno è di 21,5 gradi. “Passerò l’intera giornata spostandomi da un posto all’ombra all’altro”, ha detto Sally Bolton, amministratore delegato dell’All England Club. “Ovviamente, è una giornata molto calda. La prima cosa ovvia da dire è che gli atleti gareggiano con temperature come queste tutto l’anno nel tour”, ha detto Bolton.

L’Onu: “Caldo estremo è la nuova normalità”

“Il caldo estremo non è più un evento raro: è diventato la nuova normalità. Lo sto sperimentando in prima persona in Spagna, durante la Conferenza sul finanziamento per lo sviluppo”. Lo ha scritto su X il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres che si trova a Siviglia per il summit delle Nazioni Unite, dove si prevede che la temperatura arrivi oggi a 42 gradi. “Il pianeta sta diventando più caldo e pericoloso: nessun paese ne è immune”, ha aggiunto, sottolineando che servono “obiettivi di azione per il clima più ambiziosi”.

Domani in Italia 18 città da bollino rosso

Italia nella morsa nel Caldo da Nord a Sud. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sono 16 oggi le città da bollino rosso, e in particolare: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. A queste domani si aggiungerà anche Viterbo e dopodomani Campobasso, portando a 18 i centri con la massima allerta per le ondate di calore.

