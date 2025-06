La piccola, di origine macedone, stava facendo il bagno con i fratelli in località San Giacomo

È morta la bambina di 10 anni della quale erano in corso le ricerche nel fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. La piccola, di origine macedone, è annegata mentre stava facendo il bagno con i fratelli in località San Giacomo, verso le 16 di oggi pomeriggio. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. La bimba era insieme alla famiglia per un pomeriggio di svago lungo le sponde del Piave. Presenti sul posto i Carabinieri della stazione di Pederobba.

Il corpo della piccola è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per liberarlo tra i grossi massi del Piave. Alle ore 18.30 il medico del Suem 118 ne ha constatato il decesso.

