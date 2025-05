Si tratta dell'istituto per l'infanzia di Ponte Priula: "L'Imam ci ha accolto con rispetto, amicizia ed entusiasmo"

Monta unaper il caso di una scuola paritaria di Treviso che ha portato icon l’autorizzazione dei genitori. “Questa mattina siamo stati accolti dall’Imam nella moschea di Susegana… è stata un’esperienza davvero emozionante…ci siamo tolti le scarpe, le maestre hanno indossato un velo e siamo entrati in una grande stanza dove per terra c’era un enorme tappeto rosso con alcune strisce bianche dove ci si mette per pregare…L’imam ci ha spiegato che la religione musulmana si fonda su 5 pilastri e ci ha detto che loro pregano 5 volte al giorno (ci abbiamo anche provato)” ha scritto sui social il 30 aprile la scuola paritaria di Ponte Priula.