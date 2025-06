Il ritrovamento a Rivalta. In mattinata trovato il corpo del marito

Possibile omicidio-suicidio a Rivalta, in provincia di Torino dove il corpo senza vita di una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato ritrovato nel pomeriggio nella sua casa in via XXV aprile, al civico 23. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il marito. L’uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe poi tolto la vita nel lago di Avigliana.

