La scoperta nel pomeriggio, ipotesi omicidio-suicidio

Il corpo senza vita di una donna, Assunta Carbone, 54 anni, è stato ritrovato nel pomeriggio nella sua casa di Rivalta, in provincia di Torino, in via XXV aprile, al civico 23.

Ipotesi omicidio-suicidio

Sarebbe avvenuto al culmine di una lite l’omicidio della donna trovata senza vita nella propria abitazione a Rivalta, in provincia di Torino. L’uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita nel lago di Avigliana. Il litigio, secondo quanto finora accertato, sarebbe avvenuto in mattinata.

Il corpo del marito recuperato in lago

Si chiamava Assunta, ma tutti la chiamavano Susy, la donna di 54 anni, ritrovata senza vita nella sua abitazione a Rivalta. Ad ammazzarla il marito Alessandro Raneri, 55 anni, che dopo aver ucciso la moglie, si è tolto la vita gettandosi nel lago di Avigliana. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Indagini in corso

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e sono scattate immediatamente le indagini, che sono in corso, per ricostruire l’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata