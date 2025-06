La protesta degli studenti contro la chiusura estiva degli studentati è arrivata fin sotto la Regione Lazio. ‘Armati’ di megafoni e tende i manifestanti chiedono un tavolo di confronto. “In risposta alla crisi abitativa che colpisce centinaia di studenti negli studentati del Lazio – denunciano – vogliamo un tavolo di confronto urgente sulla chiusura estiva e sulle problematiche delle residenze. Il tavolo, già promesso dalla Regione e dal presidente di DiSCo Lazio Foglio, non può più aspettare. Il problema – spiegano – riguarderà moltissimi studenti , perciò è urgente organizzarsi e mobilitarsi insieme e obbligare DiSCo Lazio e la Regione a tenere aperte le residenze, per garantire l’alloggio durante l’estate e nel periodo di settembre in cui iniziano le lezioni. Fino ad ottobre quando subentrerà il bando del prossimo anno. No ai trasferimenti coatti, più fondi alle strutture esistenti, più posti disponibili”.

