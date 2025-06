Squadre dei vigili del fuoco di Cortina e Pieve di Cadore sono al lavoro con le ruspe per liberare gli ingressi delle case

Nella notte una ondata di maltempo si è abbattuto sul Veneto. Già nella tarda serata di ieri, una colata detritica ha interessato l’abitato di Cancia a Borca di Cadore, invadendo la strada statale 51 che è rimasta bloccata. A causa della frana, alcune persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. In poco meno di mezz’ora, informa la Protezione civile, sono caduti 50 millimetri di pioggia.

Squadre dei vigili del fuoco di Cortina e Pieve di Cadore sono al lavoro con le ruspe per liberare gli ingressi delle case. Al lavoro anche i vigili del fuoco volontari di Valle di Cadore, Cortina, Lozzo, Lorenzago, Calalzo e San Vito di Cadore, impegnati anche a Pieve di Cadore per alcuni allagamenti. Sul posto anche personale Anas per la pulizia della Statale 51.

