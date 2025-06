Nella notte il maltempo si è abbattuto sul Veneto, colpendo la zona del Bellunese. Caduti 50 millimetri di pioggia

Nella notte il maltempo si è abbattuto sul Veneto, colpendo in particolare la zona del Bellunese. Già nella tarda serata di domenica, una colata detritica ha interessato l’abitato di Cancia a Borca di Cadore, invadendo la strada statale 51 che è rimasta bloccata. A causa della frana, alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. In poco meno di mezz’ora, informa la Protezione civile, sono caduti 50 millimetri di pioggia.

#Maltempo #Belluno, dalle 4:30 #vigilidelfuoco al lavoro a Borca di Cadore per una frana: fango e detriti hanno interessato auto e abitazioni. Per precauzione, evacuati alcuni residenti. Intervento in corso. [#16giugno 10:00] pic.twitter.com/oJFhiNJOzc — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 16, 2025

Borca di Cadore, atteso maltempo per tutto il giorno

Subito dopo la frana, ha fatto sapere in un post l’assessore alla Protezione civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, si è riunito il Centro funzionale decentrato insieme con il sindaco di Borca di Cadore, Bartolo Sala. Sul posto sono immediatamente intervenuti sia i vigili del fuoco sia il gruppo comunale della Protezione civile. Per tutta la giornata sono attesi rovesci e temporali sparsi e irregolari con fenomeni anche intensi, come forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate.

Allerta gialla per i bacini della regione

Alla luce delle previsioni – come informa il presidente della Regione Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per criticità idrogeologica da temporali per tutti i bacini della regione: Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata