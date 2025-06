Il Procuratore di Roma sul duplice omicidio: "Donna non ancora identificata"

“Era partito due giorni fa, l’11 giugno, con un volo da Fiumicino l’uomo fermato in Grecia nell’ambito dell’inchiesta sulla donna e la bimba morte a Villa Pamphili. E’ di nazionalità americana, abbiamo robusti indizi di colpevolezza”. Così il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso della conferenza stampa in Procura a Roma. Il Procuratore ad oggi ha escluso la presenza di complici che possano avere favorito la fuga dell’uomo. “La donna trovata morta a Villa Pamphili non è stata ancora identificata -è stato precisato dal Procuratore di Roma – Non sono state accertate allo stato neanche le cause della morte della donna”. Il fascicolo aperto è per omicidio e le l’arresto dell’uomo ha chiarito – Giuseppe Cascini del coordinamento indagini – non è frutto di una singola informazione determinante ma della messa a sistema di tutte le informazioni e gli strumenti investigativi”.

