Un bimbo di pelle nera chiamato ripetutamente "zulù"

Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni ed umiliazioni con insulti a sfondo razziale. Un piccolo di pelle nera, chiamato ripetutamente “zulù”, un altro, di origine albanese, apostrofato con epiteti oltraggiosi. È ciò che hanno documentato i Carabinieri della Compagnia di Asti – su disposizione della Procura della Repubblica – nei locali dell’asilo paritario l’Albero dei Ragazzi, nel comune piemontese. Le immagini delle microspie installate dai militari hanno catturato momenti di violenze fisiche e psicologiche. Per due educatrici emessa una misura cautelare di interdizione temporanea a esercitare l’attività di insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado per il reato di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. Le indagini hanno inoltre rilevato episodi di irregolarità anche il profilo igienico-sanitario: a una bimba viene somministrato un alimento prelevato dalla spazzatura.

