Il sopralluogo per il nuovo filone d'indagine sull'omicidio della 26enne avvenuto nel 2007

I carabinieri del Ris tornano nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto del 2007 venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi, per un nuovo sopralluogo preannunciato alla famiglia. Con loro i militari hanno portato, nella mattinata di oggi, 9 giugno 2025, laser scanner per ricostruire in 3D le traiettorie delle tracce di sangue e droni per visionare il perimetro della casa.

