Stavano facendo un pic nic e giocando a pallone quando hanno sentito un odore forte

A trovare il corpo della donna chiuso in un sacco a poche centinaia di metri dal cadavere della bimba di circa 6 mesi a Villa Pamphili a Roma è stato un gruppo di cittadini peruviani che spesso si trovano in quella zona del parco per giocare a calcio o fare dei pic-nic. Il gruppo è arrivato nella zona del ritrovamento sotto i rovi per via del forte odore. “Noi veniamo qui a giocare a calcio tutti i weekend. L’odore era forte, si sentiva a distanza”, ha detto uno dei ragazzi che fa parte del gruppo.

