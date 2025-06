Il corpo è stato ritrovato nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini Terme

Ha confessato Vasile Fruzumache, guardia giurata di nazionalità rumena 32enne, arrestato ieri perché ritenuto responsabile dell’omicidio di Maria Denisa Paun (Adas). L’escort rumena era scomparsa da Prato il 15 maggio scorso. Il suo cadavere, decapitato, è stato trovato ieri, mercoledì 4 giugno, a Montecatini Terme (Pistoia), a ridosso di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi, percorrendo una mulattiera.

Denisa Maria Adas, cosa ha detto l’uomo fermato per l’omicidio

L’uomo ha confessato nella notte nel corso dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto in procura a Prato, come riferisce in un comunicato il capo della procura pratese, Luca Tescaroli. Il movente dell’omicidio, sempre secondo quanto riferisce oggi il procuratore di Prato, sarebbe il ricatto della vittima di pagare la somma di 10.000 euro per il suo silenzio, “precisando che Maria Denisa Paun lo aveva minacciato, dopo la consumazione del rapporto sessuale, di informare la moglie del tradimento effettuato, richiamando il fatto che le telecamere avevano immortalato la sua presenza in quel luogo ed evidenziando che disponeva di persone per rintracciare la moglie”.

