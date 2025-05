Viaggiatori in coda in attesa delle auto bianche

Lunghe file e disagi alla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero dei taxi indetto dal sindacato Usb. Poche le auto bianche disponibili per i tanti viaggatori in attesa. “ I tassisti – denunciano in un comunicato le sigle sindacali- finiscono alla mercé delle pratiche portate avanti dall’utilizzo irregolare delle autorizzazioni per gli Ncc, che con il sostegno di Uber, godono di un’impunità inaccettabile. L’arroganza di questa multinazionale e i danni che provoca all’utenza con i suoi algoritmi non sembrano interessare le Amministrazioni Locali”.

