La nota del procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone che ha ufficializzato quanto emerso ieri e anticipato da alcuni media

L’impronta repertata sulle scale che conducono al seminterrato della villetta di Garlasco, dove è stato ritrovato il cadavere di Chiara Poggi, è attribuibile ad Andrea Sempio. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone che ha ufficializzato quello che era stato già anticipato ieri da alcuni media.

Pm Pavia: “Impronta è del palmo di Sempio, potrà difendersi”

La traccia numero 33 repertata sulla parete delle scale della casa in cui è stata uccisa Chiara Poggi “è stata lasciata dal palmo destro” di Andrea Sempio, spiega Fabio Napoleone, in una nota. Sono gli esiti dei nuovi “accertamenti dattiloscopici” condotti dai consulenti dei pm, il tenente colonnello del Ris di Parma, Gianpaolo Iuliano, e il dottor Nicola Caprioli, su “tutte le impronte all’epoca dei fatti non attribuite o ritenute ‘non utili'”. La consulenza è stata depositata anche per permettere il “contraddittorio con la difesa di Andrea Sempio” che potrà presentare “eventuali deduzioni al riguardo”, scrive Napoleone senza mai fare riferimento alle parole “sangue” o “insanguinata”.

La nota spiega ancora che si sta “procedendo ad ulteriori investigazioni” rispetto a una “parte” della traccia 33 nella casa in cui fu uccisa Chiara Poggi che nel 2007 era stata ritenuta “non utile” e ora attribuita ad Andrea Sempio. Le conclusioni della consulenza depositata ieri alla difesa di Sempio, e utilizzata negli interrogatori di Alberto Stasi e Marco Poggi, sono arrivate grazie alle “nuove potenzialità tecniche a disposizione, sia hardware che software” fa sapere la Procura ricostruendo l’intera storia di quelle impronte repertate nella villetta di via Pascoli.

L’impronta repertata 8 giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi

Il 21 agosto 2007, 8 giorni dopo l’omicidio, i Ris di Parma hanno trattato con una “soluzione di ninidrina spray” (un reagente) il “primo tratto della scala che conduce alla cantina di casa” dove fu rinvenuto il cadavere con l’obiettivo di “evidenziare impronte e tracce latenti”. Il 29 agosto 2007 (la ninidrina reagisce dopo alcuni giorni) i carabinieri della Scientifica hanno ispezionato quelle aree individuando l’impronta ’33’ che “è stata fotografata digitalmente”. Come già emerso martedì, il 5 settembre 2007 una parte dell’impronta “priva di creste utili per gli accertamenti dattiloscopici” è “stata asportata dal muro grattando l’intonaco con un bisturi sterile” mentre la parte restate era stata ritenuta “non utile” a individuare impronte. Ora invece la Procura la attribuisce 37enne, amico di Marco Poggi, già indagato e archiviato due volte, e procede nelle indagini.

