Fabrizio Corona caustico con i giornalisti: "Non sapete fare il vostro lavoro"

“Non è come il 2006 che sono venuto qui per fare pubblicità, ieri ho pubblicato sul mio programma di informazione tutta la verità sul caso, evidentemente non sapete fare il vostro lavoro. Ve lo insegno io”. Così Fabrizio Corona arrivando a Pavia, dove oggi vengono sentiti sia Alberto Stasi che Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sul caso del delitto di Garlasco, omicidio di Chiara Poggi.

“Vi chiedete perché questa accelerazione? Una persona ha fatto per tre anni delle investigazioni abusive, cosa significa, che ha riscontrato dopo tre anni di indagini chi sono i veri colpevoli, che non è Stasi ma sono almeno quattro” dice Corona.

“Voi sapete che le prove carpite illegalmente non si possono utilizzare ai fini della giustizia – dice – Sempio è indagato da sei anni. Il procuratore lo sa che è colpevole perché ha le prove ma non può utilizzarle”. Alle domande dei giornalisti che chiedono da chi abbia queste informazioni, Corona risponde: “Io da chi lo so non ve lo dico”. Poi aggiunge: “Il primo testimone va per la prima volta dalla famiglia Poggi a dire non è Stasi ma loro non lo dicono alla procura”. E conclude: “Sono qui per fare il mio lavoro, nessuno mi ha chiamato”.

