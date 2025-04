Nei prossimi giorni potrebbe essere sciolta la riservatezza sulla prognosi

Migliorano le condizioni di Thabet Suliman, 23enne palestinese con passaporto israeliano, unico sopravvissuto dell’incidente della Funivia Faito, nel quale ha perso la vita la sorella 25enne Janan. Dopo la sospensione della sedazione dal 26 aprile il giovane ricoverato all’Ospedale del Mare dell’Asl Napoli 1 Centro è sveglio e collaborante.

Stabili i parametri respiratori e migliorano i parametri generali. Diuresi indotta ma non ancora sufficiente per sospendere la dialisi. Nei prossimi giorni potrebbe essere sciolta la riservatezza sulla prognosi e trasferito in ortopedia. Il 23enne riceve le visite del fratello (medico di professione), ospite al Residence Ospedale del mare.

