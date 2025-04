Ancora in prognosi riservata il turista israeliano coinvolto

Ieri tragico incidente alla Funivia del Monte Faito a Napoli: si è rotto il cavo di trazione della funivia, che collega la città di Castellammare di Stabia con la vetta del Monte Faito. Il guasto si è verificato poco dopo le ore 15. Cinque le persone all’interno della cabina: quattro turisti e un operatore di bordo dell’Eav, azienda regionale che gestisce il servizio. Il tragico bilancio parla di quattro morti e un ferito ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Monte Faito, turista ferito in condizioni critiche ma stabili

Restano critiche ma stabili le condizioni del turista israeliano ferito nell’incidente avvenuto ieri sulla funivia del Faito che ha provocato la morte di quattro persone. L’uomo, ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, resta “stabile nella sua gravità”, si legge nel bollettino dell’ospedale. Il turista ha riportato fratture agli arti inferiori e dagli esami svolti ieri non erano stati riportati danni alla testa o all’addome. Questa mattina sarà sottoposto ad ulteriori esami di controllo per verificare se l’evento traumatico ha provocato danni che si possono palesare anche a distanza di alcune ore. “Il paziente resta intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio; attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda”, si legge ancora nel bollettino. La prognosi resta riservata.

Monte Faito, rimosso cavo caduto su linea elettrica Circumvesuviana

È stato rimosso dai Vigili del fuoco il cavo della Funivia dei Faito precipitato sulla linea elettrica della sottostante ferrovia Circumvesuviana. I Vigili del fuoco, che hanno terminato ieri l’operazione di recupero dei corpi delle quattro vittime dell’incidente avvenuto nel pomeriggio, hanno rimosso nella notte il cavo che, caduto sulla linea aerea della Circumvesuviana, ha provocato l’interruzione della circolazione dei treni tra le stazioni Pioppaino e Castellammare. Sono 20 i vigili del fuoco attualmente impegnati nelle operazioni. È prevista la messa in sicurezza della cabina precipitata per evitare ulteriori movimenti lungo il pendio.

