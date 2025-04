La bara di Bergoglio portata a Santa Maria Maggiore per la sepoltura

La Papamobile con il feretro di Papa Francesco, al termine dei funerali in San Pietro, ha attraversato per sei chilometri il centro di Roma per arrivare a Santa Maria Maggiore, la basilica in cui per sua stessa volontà il Pontefice sarà sepolto. Il corteo funebre è passato tra due ali di folla anche su via dei Fori Imperiali e davanti al Colosseo.

