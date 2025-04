Cortei e manifestazioni in programma in molte città, vigilia di polemiche per la decisione di alcuni comuni

L’Italia celebra la Liberazione del Nazifascismo. Un 25 aprile particolare, sia per gli 80 anni della Festa, sia perché cade alla vigilia dei funerali di Papa Francesco.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’altare della Patria per la cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Arrivato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La celebrazione è iniziata alle 9.30. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia il Capo dello Stato depone una corona di alloro.

Mattarella a Genova nel pomeriggio

Mattarella nel pomeriggio a Genova alla cerimonia al Cimitero Monumentale di Staglieno con la deposizione di alcune corone all’interno del campo dedicato ai partigiani. Poi raggiungerà il Teatro Nazionale di Genova per assistere alla prima dello spettacolo di “D’Oro. Il sesto senso partigiano”, progetto ideato dal direttore, Davide Livermore, insieme alla regista Giorgina Pi e basato sul lavoro di ricerca di Gad Lerner e Laura Gnocchi confluito in “Noi, partigiani”, libro-memoriale sulla Resistenza italiana.

Il Comune di Genova e il Comitato permanente della Resistenza hanno a loro volta aggiornato la programmazione della giornata e delle celebrazioni in città, con lo spostamento del corteo tradizionale dalle 15, con raduno in piazza della Vittoria e arrivo in piazza Matteotti dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà l’orazione commemorativa da Paolo Corsini, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.

Meloni: “25 aprile sia momento di concordia nazionale contro totalitarismi”

“Oggi rinnoviamo il nostro impegno affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale, nel nome della libertà e della democrazia, contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. “Oggi l’Italia celebra l’ottantesimo Anniversario della Liberazione. In questa giornata, la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana”. “La democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico”, aggiunge la premier.

25 aprile, vigilia di polemiche in Parlamento e non solo

E anche quest’anno la vigilia del 25 aprile è costellata di polemiche. Alla Camera e al Senato l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo è stato ricordato in Aula, ma a Palazzo Madama non sono mancati momenti di tensione. Il presidente Ignazio La Russa ha iniziato il suo intervento stando seduto, mentre i senatori di opposizione si sono alzati in piedi. E, alla richiesta di Raffaella Paita (Iv) di fare altrettanto, La Russa ha risposto: “Sì, poi dovrete stare in piedi mentre parlano anche tutti gli altri. Non è una celebrazione di una persona scomparsa, ma una celebrazione che guarda a ieri, a oggi, al futuro. Mi pare che questa polemica è veramente fuori luogo”.

A Montecitorio il presidente Lorenzo Fontana ha ricordato che “celebrare il 25 aprile rappresenta un doveroso tributo alla memoria di chi ha combattuto per assicurare un futuro di pace e di giustizia alle generazioni a venire”. A suo dire, “molteplici furono le anime della Resistenza, ma tutti erano accomunati dallo stesso obiettivo: sconfiggere la barbarie nazifascista anche a costo della propria stessa vita”. Fontana ha poi chiarito che la Costituzione “non si esaurisce in un insieme di norme giuridiche ma rappresenta un patrimonio comune che ci identifica come popolo. Essa appartiene a ogni cittadino, che deve onorarla e difenderla”.

Il presidente nazionale di Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha chiamato in causa l’inquilina di Palazzo Chigi: “Sarebbe doveroso per Meloni partecipare” ai cortei, “sia lei che i ministri. Prendo atto che la tradizionale presenza del premier e dei ministri alle varie manifestazioni da un paio d’anni sia un’araba fenice, cosa che non mi meraviglia perché la presidente del Consiglio – lo sappiamo tutti – ha enormi difficoltà nel pronunciare la parola antifascismo”.

25 aprile e l’appello alla sobrietà di Musumeci

Intanto, dopo la polemica innescata dalle parole del ministro Nello Musumeci sulle celebrazioni del 25 aprile con un invito alla “sobrietà”, il leader di Azione, Carlo Calenda, che domani andrà al cimitero anglo-americano di Roma, attacca: “Vorrei dire a Musumeci che non prendo lezioni di sobrietà da un post-fascista. Che non mi venisse a insegnare come io devo festeggiare il 25 aprile. Imparasse lui a dirsi antifascista senza problemi”.

E Nicola Fratoianni di Avs non le manda a dire: “A Orbetello il sindaco nega il suolo pubblico all’Anpi, a Genazzano e a Domodossola vietano il corteo, a Trieste la giunta comunale rifiuta il patrocinio alle celebrazioni, in Lombardia alcuni Comuni (Ono San Pietro, Cividate Camuno e Leno) hanno annullato il programma delle celebrazioni, a Romano di Lombardia hanno vietato Bella Ciao, a Cinisello Balsamo escludono l’Anpi dagli interventi. E questa sarebbe la sobrietà raccomandata dal governo Meloni? O forse si chiama revisionismo, volgare ed ottuso revisionismo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata