Il minitro per la Protezione Civile dopo il Consiglio dei ministri: "5 giorni di lutto nazionale"

Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri, spiega le misure prese in vista dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile. Il governo ha deciso 5 giorni di lutto nazionale, saranno consentite le manifestazioni per il 25 aprile, sospese le partite in programma sabato. “Tutte le cerimonie sono consentite tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”, ha dichiarato il ministro al termine del Cdm convocato stamattina a Roma per gestire le commemorazioni relative alla morte di Papa Francesco.

“Abbiamo adottato il provvedimento che consente al capo dipartimento della Protezione civile di occuparsi di mobilità, assistenza, accoglienza in questi giorni fino alla elezione del nuovo pontefice”, ha aggiunto Musumeci, che ha specificato come le misure di sicurezza “rimangono in capo al prefetto di Roma, che comunque si raccorderà con il capo dipartimento”. “Non è stata ancora quantificata la risorsa necessaria – aggiunge – ma è stato adottato un primo provvedimento per i primi 5 milioni di euro”.

