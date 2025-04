Polizia pattuglia zona Vaticano anche con i droni

Papa Francesco: avviato mercoledì il piano di sicurezza in vista dell’arrivo di centinaia di delegazioni straniere, attese in Vaticano sabato 26 aprile per i funerali del pontefice. La polizia sta pattugliando le strade intorno al Vaticano – utilizzando anche droni – nonché le stazioni della metropolitana e il tratto del fiume Tevere vicino a Via della Conciliazione, la via principale che conduce a Piazza San Pietro, gremita di pellegrini diretti a rendere omaggio al corpo di Papa Francesco.

Il feretro è stato trasferito mercoledì mattina nella Basilica di San Pietro per tre giorni di lutto pubblico, in ricordo del pontefice argentino noto per il suo stile umile, la sua attenzione verso i poveri e le sue incessanti preghiere per la pace.

