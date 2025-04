Al via i preparativi per accogliere migliaia di fedeli e centinaia di giornalisti da tutto il mondo

Sono partiti a Piazza San Pietro i preparativi per ospitare le migliaia di fedeli e le centinaia di giornalisti da tutto il mondo per i giorni dedicati all’ultimo saluto a Papa Francesco. Si comincia domani con la traslazione sella salma del pontefice da Santa Marta alla basilica di San Pietro con il passaggio in piazza, da lì tre giorni di esposizione del feretro e poi sabato 26 aprile i funerali. Tra i capi di Stato presenti sabato mattina Trump, Zelensky e Macron.

Sono in costruzione le pedane a più piani per giornalisti, fotografi e cameraman. Maxi schermi lungo tutta Via della Conciliazione per permettere ai fedeli che non riusciranno a raggiungere la piazza di seguire le cerimonie. La Protezione Civile ha allestito un tendone in piazza con volontari pronti a gestire situazioni d’emergenza in condizioni di affollamento. Innalzate le misure di sicurezza per accedere a Piazza San Pietro da parte di Polizia e Carabinieri.

