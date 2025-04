La bara del Pontefice posta ai piedi dell'altare della Basilica, dalle 11 l'omaggio dei fedeli

E’ iniziato poco dopo le 9 il rito della traslazione della salma di Papa Francesco. La cerimonia ha preso il via nella Cappella di Casa Santa Marta con la preghiera del Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell, ed è terminata dopo circa un’ora nella Basilica di San Pietro, dove la bara del Pontefice, morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni, resterà fino a venerdì sera per l’omaggio dei fedeli, che sarà possibile a partire dalle 11. Sabato alle 10 sono in programma i funerali.

Papa Francesco, la bara portata a spalla fino a San Pietro

La bara con la salma di Papa Francesco, vestito con la casula rossa e con il rosario tra le mani, è stata trasportata a spalla da Casa Santa Marta verso Piazza San Pietro mentre le campane della Basilica suonavano a morto. La salma ha fatto quindi il suo ingresso nella Basilica accompagnata dall’applauso di pellegrini e fedeli presenti in piazza. Per la bara di Bergoglio, posta ai piedi dell’altare, niente catafalco come successo per i Pontefici del passato. Il feretro è stato posto su una pedana leggermente inclinata, appoggiata a terra.

Traslazione della salma di Papa Francesco, i cardinali presenti

Tanti i cardinali che hanno presenziato al rito della traslazione della salma di Papa Francesco. Tra questi Pietro Parolin, Konrad Krajewski e Giovanni Battista Re, che celebrerà sabato le esequie di Bergoglio. C’erano anche Luis Antonio Tagle, Fernando Filoni, Gianfranco Ravasi, Angelo Becciu e Raymond Burke.

Il 25 aprile alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara

Venerdì 25 aprile alle 20 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Kevin Joseph Farrell presiederà il rito della chiusura della bara di Bergoglio, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum.

