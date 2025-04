foto Stefano Porta/LaPresse

Perturbazioni sul ponte, da oggi allerta arancione su tre regioni e gialle su altre nove

Torna il maltempo, con una nuova allerta meteo per pioggia, con allarme grandine e nubifragi in vista, che interesseranno anche il ponte del 25 aprile. Pioggia, grandine e forti temporali sono infatti attesi in mezza Italia. La Protezione civile ha emanato già per oggi, mercoledì 23 aprile, l’allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre è allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Allerta in Lombardia, Veneto e Toscana

In Lombardia il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione conferma, a partire dalla mezzanotte di oggi, l’allerta meteo gialla (ordinaria) con rischio temporali (fino alla mezzanotte di venerdì 25 aprile) e con rischio idrogeologico (fino alle 6 di venerdì 25 aprile). Durante l’allerta meteo, si legge in una nota del Comune di Milano, “si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende”. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Una nuova fase di maltempo interesserà anche il Veneto nei prossimi giorni. Il meteo regionale comunica infatti che da questo pomeriggio, mercoledì 23 aprile, fino almeno a parte di venerdì 25 aprile, nella regione il tempo risulterà a tratti instabile con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio-temporale specialmente sulle zone centro-occidentali di Prealpi e pianura dove potranno risultare localmente intense con forti rovesci.

Dichiarata la fase operativa di ‘preallarme’ (arancione) per criticità idraulica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, riferita all’asta del fiume Po dove è in corso un evento di piena. La criticità idraulica sarà invece gialla, fase di attenzione, per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e per il bacino Basso Brenta – Bacchiglione, riferita, in quest’ultimo caso, al fiume Muson dei Sassi.

Anche in Toscana il transito di una rapida perturbazione atlantica tra la notte e le prime ore della mattina di domani, giovedì 24 aprile, causerà precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sul nord-ovest, in Lunigiana, Versilia e valle del Serchio. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d’acqua minori, con validità dalla mezzanotte di mercoledì 23 alle 20 di giovedì 24 aprile.

Meteo instabile il 25 aprile

Anche per il 25 aprile le previsioni non sono buone: al Nord tempo instabile su Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia orientale con rovesci e temporali, localmente intensi. Al Centro nuovo peggioramento con piogge e temporali dal pomeriggio a carattere diffuso, e possibili grandinate. Temperature in calo.

E anche al Sud nubi in aumento dal pomeriggio con rovesci e temporali entro sera su Molise e Puglia, maggiori aperture sulle altre zone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata