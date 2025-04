La piena dei fiumi è, in alcune aree, già oltre la soglia di sicurezza

Il Po ancora sotto osservazione per un’allerta alta in Emilia Romagna. L’allerta è rossa per le piene dei fiumi oggi nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Allerta arancione per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara. Allerta gialla per temporali in quasi tutte le province della zona. Lo dice il bollettino Arpae dell’Emilia Romagna per oggi, domenica 20 aprile, emesso alle 12.

Per la giornata di oggi sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi incrementi dei livelli idrometrici nel reticolo minore. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, con livelli prossimi o superiori alle soglie 3 nelle pianure centro-occidentali e superiori alle soglie 2 nelle pianure orientali e nel Delta.

Per la giornata di domani 21 aprile sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi incrementi dei livelli idrometrici nel reticolo minore. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena, con livelli superiori alle soglie 2 e ancora prossimi alle soglie 3, in rientro nelle pianure occidentali, superiori alle soglie 3 nelle pianure centrali e prossimi alle soglie 3 nelle pianure orientali e nel Delta.

Maltempo e Po a rischio anche in Piemonte

Allerta gialla per rischio idrogeologico su zone alpine nordoccidentali, pianure del Torinese, Novarese e Vercellese e su Astigiano e Langa con possibili fenomeni torrentizi e isolati fenomeni di versante. Lo dice il bollettino Arpa regionale. Nel pomeriggio odierno sono ancora attese precipitazioni anche moderate sull’alto Piemonte, mentre l’afflusso di aria più fresca e instabile favorirà l’innesco di temporali sparsi, più probabili sul settore a nord del Po e sulla fascia pedemontana occidentale, con un rinforzo della ventilazione tra Astigiano ed Alessandrino. Domani tempo stabile senza fenomeni significativi. Allerta arancione moderata per la piena del Lago Maggiore, gialla per la piena di Po e Dora nel Torinese.

