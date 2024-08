Le immagini postate dai cittadini sui social

Un forte temporale si è abbattuto sulla provincia di Vercelli mercoledì pomeriggio, colpendo in particolare la cittadina di Borgosesia. Le piogge torrenziali sono state seguite dalla grandine di medie dimensioni che ha ‘imbiancato’ tetti e il campo da calcio della squadra di calcio cittadina. Le strade del centro si sono trasformate in fiumi di acqua e grandine, come mostrano i video postati dai cittadini sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata