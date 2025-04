Una decina le famiglie assistite finora

È esondato il Ticino, già sotto osservazione per i livelli di piena, a Pavia. Decine le persone a cui i vigili del fuoco stanno ora portando soccorso evacuandole con i gommoni in luoghi sicuri o consegnando beni di prima necessità: i vigili del fuoco sono al lavoro con i gommoni anche per aiutare le persone a recuperare effetti personali dalle abitazioni allagate.

La zona maggiormente interessata dall’esondazione del Ticino è quella quartiere ‘Borgo Ticino’ nei pressi di via Milazzo che è prospicente al fiume.

Per le operazioni di soccorso è stata allestita l’Unità di Comando Locale presso il Piazzale Ferruccio Ghinaglia, punto di riferimento per il coordinamento tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e autorità locali. Sono una decina le famiglie assistite fino a questo momento.

