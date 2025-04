Dall'incontro con Re Carlo al blitz in poncho fino alla visita di Vance, ecco le ultime uscite del Pontefice

Gli ultimi 15 giorni di Papa Francesco, morto oggi lunedì 21 aprile all’età di 88 anni, sono stati segnati da una serie di sorprese: dall’uscita in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli Ammalati all’ultimo giro in Papamobile. Continui segnali della voglia del Pontefice di donare tutto se stesso. Bergoglio avrebbe dovuto osservare 2 mesi di convalescenza, ma in realtà ha sorpreso tutti.

Il 6 aprile il Papa torna in pubblico

Il primo colpo di teatro domenica 6 aprile quando il Pontefice è apparso a sorpresa al termine della Messa del Giubileo degli Ammalati. Lui che non ha mai mancato di sottolineare quella che era la sua condizione che ha voluto condividere con chi soffre.

L’incontro con Carlo e Camilla e a San Pietro in poncho

Pochi giorni dopo, il 9 aprile, a sorpresa Bergoglio ha ricevuto i reali del Regno Unito, Re Carlo e la Regina Camilla. Il giorno dopo, 10 aprile, il blitz che non ti aspetti con Bergoglio che appare in Basilica senza abito talare, ma con un poncho.

Altra uscita domenica 13 in occasione della Domenica delle Palme, il sabato 12, invece, il Pontefice si era recato a Santa Maria Maggiore, luogo che ha scelto per la sepoltura, per omaggiare la Salus populi romani. Il Giovedì Santo, 17 aprile, il Papa si reca al carcere di Regina Coeli per salutare i detenuti.

Il Sabato Santo è di nuovo nella Basilica di San Pietro dove prega e visita la ‘Pietà’ di Michelangelo. L’ultima apparizione pubblica in occasione della Domenica delle Palme. Il Pontefice prima vede il Vicepresidente Usa J.D. Vance, poi si affaccia dalla Loggia Centrale di Piazza San Pietro e impartisce la Benedizione ‘Urbi et Orbi’, infine scende in Piazza e saluta i 50mila fedeli presenti. È il suo addio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata