Il proprietario ha trovato il ladro in casa e lo ha chiuso dentro, per poi allertare le forze dell'ordine

Un uomo, un cittadino gambiano di 29 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato questo pomeriggio, dopo essersi introdotto per rubare in un appartamento di via Randaccio, nel centro di Milano. Secondo quanto si apprende, l’uomo, oltre che di furto, è indiziato di omicidio, dato che all’interno della casa è stato ritrovato il corpo senza vita del domestico dell’appartamento, un cittadino filippino di 61 anni.

Ad allertare le forze dell’ordine è stato il proprietario dell’appartamento, che ha trovato la porta di casa aperta al momento di farvi ritorno: dopo essersi accorto della presenza del 29enne e del cadavere del collaboratore domestico, l’uomo ha chiuso il cittadino gambiano all’interno delle mura domestiche ed è corso a rivolgersi alle forze dell’ordine.

