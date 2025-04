Sul posto è intervenuta la polizia di Stato: il proprietario rientrando ha visto la vittima e ha chiuso dentro casa il ladro

Entra in casa per rubare e uccide il domestico. L’uomo, filippino di 61 anni, è stato trovato morto in un appartamento in via Randaccio, in centro a Milano, dove si trovava in quel momento anche il ladro 29enne, di origini gambiane. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ladro sarebbe entrato in casa e avrebbe ucciso un domestico di origine filippina. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, oltre che di furto, è dunque indiziato di omicidio. Ad allertare le forze dell’ordine è stato il proprietario dell’appartamento, che ha trovato la porta di casa aperta al momento di farvi ritorno: dopo essersi accorto della presenza del 29enne e del cadavere del collaboratore domestico, l’uomo ha chiuso il cittadino gambiano all’interno delle mura domestiche ed è corso a rivolgersi alle forze dell’ordine.

