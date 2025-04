Slogan contro Israele, imbrattate le immagini di Meloni, Calenda, Crosetto

È partito da piazza Duca d’Aosta a Milano il corteo nazionale per la Palestina e per chiedere il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Dietro lo striscione con la scritta ‘contro genocidio, riarmo e repressione con la resistenza palestinese’ marciano circa 15mila persone, secondo le stime degli organizzatori.

Molti gli slogan contro Israele e alcuni cartelli con i volti di Giorgia Meloni, Carlo Calenda, Guido Crosetto, Ursula von der Leyen sono imbrattati con manate di vernice rossa e la scritta ‘complice del genocidio’. “Ma certamente che sono complici non è che possono liberarsi le loro coscienze. Io non so come fanno a vivere in una maniera del genere e ancora ricevono Netanyahu che deve essere arrestato”, spiega Khader Tamimi, presidente dell’associazione palestinesi in Lombardia. “Io sono sicuro che, come in passato furono processati alcuni che hanno partecipato a genocidi o magari all’Olocausto, così anche loro saranno processati”.

