Torna in piazza il popolo dello sciopero per il clima con diversi cortei in tutta Italia

Torna in piazza il popolo del Fridays for future con diversi cortei che si sono sviluppati in tutta Italia. A Milano flash mob degli studenti davanti allo showroom di Tesla in Piazza Gae Aulenti. Una protesta per la giustizia climatica e sociale “in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori”, fanno sapere i manifestanti. Il movimento ambientalista nacque grazie alla giovane svedese Greta Thunberg: l’attivista aveva partecipato nell’ottobre scorso a una manifestazione proprio qui a Milano.

