L'attivista svedese ha sfilato con indosso una kefiah dietro lo striscione: "Stop Genocide, Stop Ecocide"

C’è anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi ha interessato Milano con partenza da largo Cairoli. L’attivista svedese, insieme a un migliaio di partecipanti, si è messa in marcia per chiedere non solo giustizia climatica ma anche per sostenere la causa palestinese.

“Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al corteo. Thunberg, che ha sfilato indossando una kefiah, torna a Milano per una manifestazione dopo tre anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata