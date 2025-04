Il giornalista in piazza a Roma

“Una giornata straordinaria, perché per la prima volta non solo i disarmisti trovano un’occasione di incontrarsi, ma i non belligeranti trovano un’occasione per poter esprimere le loro idee. Sono idee sulle quali si può basare una nuova concezione del mondo, un nuovo mondo possibile”. Così Michele Santoro, leader di ‘Pace, Terra e Libertà”, arrivando al corteo organizzato a Roma dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo. “Veniamo sempre descritti come chi non ama le armi e basta – continua il giornalista – ma noi abbiamo anche le idee per organizzare il mondo in una maniera totalmente diversa da quella attuale”. “Che messaggio mando a Putin e Trump? Basta armi”, conclude Santoro.

