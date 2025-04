Presente una delegazione Pd. Il presidente Conte: "Piano Ue è folle. Piantiamo pilastro per un'alternativa di governo

Il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza a Roma per dire no “al folle piano di riarmo delle sorelle di Germania Meloni e von der Leyen e per chiedere invece risposte concrete alle reali esigenze del Paese”. “Ci siamo. #fermiamoli” ha scritto sui social il presidente M5S Giuseppe Conte rilanciando la manifestazione ‘No al riarmo‘. Il corteo parte da Piazza Vittorio Emanuele per arrivare in via dei Fori Imperiali.

Alla manifestazione presente anche una delegazione Pd, annunciata dalla segretaria Elly Schelin. Presenti, tra gli altri, il capogruppo al Senato Francesco Boccia, il responsabile Organizzazione della segreteria Igor Taruffi, gli europarlamentari Sandro Ruotolo e Marco Tarquinio, la senatrice Susanna Camusso.

“Non possiamo pensare di spendere oltre 30 miliardi in nuovi armamenti, correndo a tutta velocità verso un’economia di guerra, mentre il finanziamento per la sanità pubblica scende paurosamente e il Servizio sanitario nazionale rischia il collasso. Ai cittadini italiani non servono altre armi, altri carri armati, altri missili. Ai cittadini italiani servono visite in tempi più rapidi, più medici e infermieri, un’assistenza sanitaria più efficiente. Meno armi e più sanità, insomma. Ai cittadini italiani serve che venga tutelato il loro diritto alla Salute, che la nostra Costituzione definisce ‘fondamentale’ e che questo governo sta trasformando in un bene di lusso, in un privilegio per pochi” hanno scritto in una nota congiunta i parlamentari pentastellati.

Conte: “In piazza contro follia piano riarmo”

“Da questa piazza parte un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano di riarmo che butta 800 miliardi che porti l’Europa in un’economia di guerra, vogliamo lavorare e continuare a costruire un percorso di pace, ad avere un’Europa che lavori alle priorità come la sanità, tanti cittadini non hanno cure, abbiamo bisogno di investire sul lavoro, abbiamo i salari più poveri d’Europa, c’è bisogno di investire su un futuro per i nostri giovani e non può essere un futuro nelle forze armate”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte dalla manifestazione contro il riarmo, a Roma. “È per questo che oggi ci ritroviamo a dire no a questa follia che peraltro arriva senza un briciolo di difesa comune Europea – aggiunge -. Dobbiamo assolutamente investire su sanità, scuola, istruzione, occupazione e lavoro”.

Conte: “Bene opposizioni in piazza, oggi pilastro per alternativa a Meloni”

“È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizioni siano tutte qui rappresentate“. Così il presidente M5S Giuseppe Conte dalla manifestazione contro il riarmo, a Roma. “Credo che oggi noi stiamo piantando un pilastro molto solido fermo per costruire un’alternativa di governo“, aggiunge.

Tiktoker De Crescenzo in piazza M5S

“Sono qui come mamma, donna e per lo stop alle armi“. Così Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, arrivando alla manifestazione per la pace organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle, per la quale aveva spinto i suoi follower a partecipare.”Quante persone ho mobilitato? Non lo so, non ho mobilitato nulla, siamo tutti qui per dire stop alle armi”, aggiunge De Crescenzo, che afferma di non aver “suscitato nessuna polemica”, ma di aver “dato un messaggio di positività come sempre sui social, perché do il buon esempio”.

“Vicinanza particolare con il Movimento 5 Stelle? Con nessuno”, dice la tiktoker, che si augura però di incontrare il presidente Giuseppe Conte. Infine, sulla sua partecipazione all’associazione Libertas: “Non faccio parte di nessuna associazione, per il momento sono libera ancora”, dice De Crescenzo, che nega di aver ricevuto pagamenti, dall’associazione stessa o da qualsiasi altro ente, per i post che invitavano alla partecipazione alla manifestazione.

