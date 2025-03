Sono proseguite a Torino le operazioni dei vigili del fuoco per estrarre dal fiume Po il pullman turistico finito in acqua mercoledì pomeriggio. Nell’incidente è morto l’autista del mezzo. Le gru hanno sollevato il bus e dopo aver fatto defluire l’acqua all’interno, lo hanno posto sulla sede stradale. L’incidente è avvenuto in coincidenza di Piazza Vittorio Veneto, nella zona Gran Madre.

