Ferite lievemente tre donne. L'incidente in centro in zona Murazzi

Un pullman turistico è precipitato mercoledì pomeriggio nel fiume Po a Torino, in corrispondenza di piazza Vittorio Veneto, ai Murazzi del Po. Sul posto operano i vigili del fuoco. Si tratta di un autobus privato, l’autista è stato estratto del mezzo ma è deceduto. Aveva 64 anni e si chiamava Nicola Di Carlo. In un video che circola in rete si vede il bus fare la retromarcia, colpire il muretto e crollare giù dal ponte.

Il bus ha investito tre passanti. Si tratta di tre donne che sono state portate in ospedale al Cto di Torino. Sono arrivate in codice verde poco dopo le 18.30: hanno riportato contusioni multiple, sembra non siano in pericolo di vita ma il loro stato di salute è in corso di aggiornamento.Non sono in pericolo di vita. Una di loro ha riportato la frattura dell’omero, un’altra un trauma ad un ginocchio e la terza diverse contusioni. Le tre donne sono state trasportate all’ospedale Molinette

Si tratta di un bus turistico della compagnia Di Carlo Tours. Cadendo ha divelto parte del muretto di cinta che circonda piazza Vittorio Veneto, nei pressi della Gran Madre. Sul posto si è recato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, mentre sono ancora in corso gli accertamenti su cosa sia accaduto. “Le indagini sono nella loro fase iniziale. Sicuramente nel rapporto che verrà inviato all’autorità giudiziaria verrà anche evidenziato dove il corpo del conducente è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, quindi si potrà appurare se era al sedile di guida o era altrove. In questo momento, qualsiasi ipotesi è azzardata”, ha detto il comandante dei vigili urbani di Torino, Roberto Mangiardi.

Sul posto per i vigili del fuoco stanno intervenendo squadre della centrale e del Lingotto, il funzionario di guardia, i sommozzatori, un nucleo elicotteri, il nucleo Saf, l’autoscala e l’unità di coordinamento e comando locale. A breve le operazioni di recupero del mezzo.

I locali della zona: “Forse non apriremo”

Mentre sul fiume Po continuano le operazioni dei vigili del fuoco attorno al pullman caduto in acqua in corrispondenza di Piazza Vittorio Veneto, i gestori dei locali della zona Gran Madre, in pieno centro, stanno valutando se aprire o meno le proprie attività questa sera.

L’incidente ha causato la morte dell’autista del mezzo pesante e il ferimento di tre donne. Sul posto per i vigili del fuoco stanno intervenendo squadre della centrale e di lingotto, il funzionario di guardia, i sommozzatori, un nucleo elicotteri, il nucleo Saf (speleo alpino fluviale), l’autoscala e l’UCL che è l’unità di coordinamento e comando locale.

La testimonianza: “Ho sentito ‘boom’ e poi ho visto il bus in acqua”

“Mi stavo preparando per fare un giro del Po con la barca quando ad un certo punto ho sentito come un frastuono, un ‘boom’. Mi sono voltato e ho visto il pullman in acqua. Mi sono spaventato”. Così a LaPresse, la testimonianza di un ragazzo, canottiere del Circolo Amici del Fiume, presente a Torino, lungo il Po, a pochi metri dal bus caduto in acqua. “Tutti i nostri istruttori si sono scaraventati sulle barche, hanno preso i salvagenti e sono arrivati sul luogo dell’incidente. Sono stati i primi ad arrivare e dopo un po’ sono sopraggiunte le ambulanze, volanti e anche due elicotteri. Nel pullman c’era solo una persona, il conducente. Hanno provato a rianimarlo, dopo averlo recuperato gli hanno praticato per 10 minuti un massaggio cardiaco ma l’uomo non ce l’ha fatta”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata