“Tutto il dispositivo di soccorso che viene attivato per queste occasioni è stato messo in piedi, abbiamo estratto vivo uno degli occupanti. Non abbiamo testimonianze per le quali possiamo essere certi se ci siano altre persone ma continuiamo le ricerche”. Così Adriano De Acutis, comandante dei vigili del fuoco, sul posto dove è esplosa una palazzina a Roma. “L’uomo è stato portato via con l’ambulanza per le cure necessarie, è abbastanza provato“, ha aggiunto De Acutis.

