È accaduto poco prima delle 9 in via Vitellia. Un grosso boato e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas

Una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina in via Vitellia, a Roma, nel quartiere Monteverde. È accaduto questa mattina poco prima delle 9. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato “come se fosse una bomba”, e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas.

Le macerie anche distrutto anche delle auto parcheggiate sotto l’edificio. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, non si vedono fiamme.

Uomo estratto vivo dalle macerie

Un uomo è stato stato estratto vivo dalle macerie della palazzina esplosa per una probabile fuga di gas questa mattina in zona Monteverde a Roma. L’uomo è stato caricato dai soccorritori su un’ambulanza per essere trasportato in ospedale.

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Vitellia diverse squadre Vigili del fuoco con i nuclei speciali di ricerca per l’esplosione dell’edificio dovuto molto probabilmente a una fuga di gas. I soccorritori hanno trovato l’uomo che era disperso e con i sanitari del 118 hanno stabilizzato e tirato fuori. Continuano le ricerche all’interno dell’edificio con molta cautela a causa di ulteriori crolli, per assicurarsi che non siano rimaste coinvolte altre persone. La palazzina, che si trova all’incrocio tra via Pio Foa e via Vitellia, era composta da tre piani. Crollati il primo e il secondo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Sul posto si è recato anche il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis: “Tutto il dispositivo di soccorso che normalmente viene attivato per queste occasioni è stato messo in campo. Siamo fortunatamente riusciti a estrarre vivo uno degli occupanti, non abbiamo testimonianze che ci siano altre persone però stiamo facendo delle ricerche anche con i gruppi cinofili”. L’uomo, “non italiano, è stato trasportato in ambulanza per le cure necessarie, è abbastanza provato”, ha aggiunto.

