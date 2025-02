Immagine di repertorio

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa

Due persone sono state trovate morte in un’abitazione in località Capanne a Montignoso, nella provincia di Massa-Carrara. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio-suicidio ma sono al vaglio tutti gli elementi: sul posto oltre ai sanitari del 118 sono al lavoro le forze dell’ordine.

Le vittime dovrebbero essere marito e moglie

Le due persone decedute, anziane, stando alle prime informazioni, dovrebbero essere marito e moglie. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Per i soccorsi, risultati poi vani, sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica di Querceta e ambulanza della Croce Rossa di Massa. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa delle coppia.

