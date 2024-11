La piccola era stata rimandata a casa dopo alcuni accertamenti da una struttura senese, poi un nuovo ricovero e il decesso

Una bambina di 18 mesi originaria di Siena è morta subito dopo il trasferimento all’ospedale di Massa, dove era stata portata d’urgenza dopo alcuni giorni all’ospedale di Siena, ospedale dal quale in un primo momento era stata dimessa dopo un controllo. Il caso è riportato sul quotidiano La Nazione di oggi e sarebbe già stata aperta una indagine della Procura di Massa-Carrara. La piccola aveva ingerito una piccola pila.

La bimba aveva ingerito una pila, Asl: “Arrivata già in gravi condizioni”

La bambina è morta in ospedale a Massa dove era stata trasferita dal policlinico Le Scotte di Siena. Nella città, dove la famiglia vive, la bambina era stata portata già due volte dai genitori in ospedale, ma sarebbe stata dimessa dopo alcuni accertamenti. Successivamente la piccola è stata di nuovo male ed è stato necessario il ricovero a Siena, dove sarebbe stata rimasta ricoverata alcuni giorni prima del trasferimento d’urgenza a Massa, dove la piccola purtroppo è morta.

La bimba morta all’ospedale di Massa aveva ingerito una piccola pila ed era “arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Siena. Nonostante la rimozione della pila le sue condizioni sono peggiorate e, trasferita d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale del Cuore di Massa, è deceduta nella giornata del 12 novembre”. Lo precisa l’azienda sanitaria Senese.

Bimba di 18 mesi morta: “Pila rimossa ma sostanze rilasciate hanno leso l’aorta”

“Nei giorni precedenti – spiega la nota dell’asl – la bambina era arrivata all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in gravi condizioni a causa dell’ingerimento di una piccola pila, risalente a diversi giorni precedenti all’arrivo in ospedale. La bambina, dopo tutti gli accertamenti, è stata sottoposta ad intervento di asportazione del corpo estraneo e sono stati seguiti tutti i protocolli previsti in questi casi, ma le sue condizioni sono successivamente peggiorate, probabilmente a causa delle sostanze rilasciate dalla pila che hanno avuto poi un effetto lesivo sull’aorta.

Nella giornata di martedì 12 novembre i medici delle Scotte hanno deciso il trasferimento in urgenza della piccola all’Ospedale del Cuore di Monasterio per un problema all’aorta. La bimba è arrivata in elisoccorso a Massa, ma poco dopo l’arrivo le sue condizioni sono peggiorate in modo repentino e fatale. L’Aou Senese e Monasterio sono vicini alla famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze”.

