Giornata nera a Milano per lo sciopero del trasporto pubblico, ATM ha chiuso quattro linee della metropolitana su 5, lasciando aperta solo la linea M5. Gravi disagi per cittadini e turisti, in coda alle colonnine dei taxi e costretti a lunghe attese alle fermate di tram, bus e filobus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata