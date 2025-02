Il trasporto pubblico sarà interessato agitazioni con impatti rilevanti soprattutto nelle città di Milano, Firenze, Pavia e Latina

Un nuovo venerdì di disagi si prospetta per migliaia di pendolari nel giorno di San Valentino. Questo 14 febbraio, infatti, il trasporto pubblico sarà interessato da azioni di protesta indette da Cobas e altre sigle sindacali, con impatti rilevanti soprattutto nelle città di Milano, Firenze, Pavia e Latina.

Milano: interruzioni in due fasce orarie

Nel capoluogo lombardo, il blocco, proclamato da Al Cobas, interesserà le linee gestite da Atm. I disagi si concentreranno in due fasce orarie: dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Durante questi periodi, sono previste possibili cancellazioni e ritardi; al di fuori di tali orari, il servizio dovrebbe regolarmente garantire il trasporto.

Pavia: sciopero di 24 ore per Autoguidovie

Sempre in Lombardia, a Pavia il personale di Autoguidovie si asterrà dal lavoro per 24 ore, a seguito di un’azione organizzata da Fit-Cisl e Ugl-Fna. Le corse saranno assicurate con partenza dai capolinea nelle fasce dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 15 alle 18. Al di fuori di questi intervalli, il servizio – sia nelle tratte urbane che in quelle extraurbane – potrebbe subire significative interruzioni.

Firenze: ritardi e cancellazioni nel servizio urbano

Anche Firenze si prepara a vivere momenti di disagio. I bus di Autolinee Toscane, che operano nel servizio urbano e nelle linee tranviarie, potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato. L’azione coinvolgerà non solo il personale viaggiante ma anche gli impiegati delle biglietterie. Il servizio sarà garantito in due fasce: dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. La regolarità al di fuori di queste fasce dipenderà dalle adesioni dei lavoratori alla protesta.

Latina: interruzioni concentrate nel pomeriggio

Nel Lazio, la città di Latina subirà possibili interruzioni a causa di un’agitazione sindacale di quattro ore, promossa da Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna. Lo stop interesserà i mezzi di CSC Mobilità tra le 16:30 e le 20:30; nel resto della giornata, il servizio dovrebbe mantenersi regolare.

