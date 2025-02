Lo sciopero è stato indetto da USB Lavoro Privato ed ORSA Tpl dopo che due autobus sono stati colpiti dal lancio di pietre

Disagi per i pendolari romani che domani, a causa di uno sciopero che dalle 20 alle 24, bloccherà le 39 linee di autobus gestite dal personale del deposito Atac di via Cialdoni, alla Magliana.

Le linee interessate dallo sciopero

Le linee bus coinvolte saranno 023, 087, 089, 115, 128, 228, 23, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 98, 669, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 980, 981, 983, M04, M30, M40, M50. Regolari le linee notturne.

Il servizio sarà garantito sino alle 20 e dalle 0.01 del giorno 14 febbraio 2025.

Le motivazioni del blocco

Lo sciopero è stato indetto da USB Lavoro Privato ed ORSA Tpl dopo due gravi avvenimenti, del 6 e dell’8 febbraio, in cui due autobus sono stati colpiti dal lancio di pietre, mettendo a grave rischio la salute di lavoratori ed utenza. “Uno sciopero, quindi, a tutela della salute e della sicurezza di chi lavora nel trasporto pubblico”, spiegano i sindacati: “Questi gravi atti lesivi nei confronti del personale non possono non essere denunciati. Il lavoratori devono essere sicuri di poter tornare a casa dopo una giornata di lavoro, senza rischi per la loro incolumità ”.

